ТЦ "Авиапарк" в Москве могут закрыть на 90 суток из-за нарушений масочного режима

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Торговый центр "Авиапарк" в Москве может быть закрыт на 90 суток за нарушения мер против коронавируса. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

"В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торговом центре "Авиапарк" большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований" - сказал Романов.

Он добавил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.