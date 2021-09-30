Виртуальные объекты биеннале современного искусства на Урале появились в "Яндекс.Картах"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Виртуальные объекты, вдохновленные графическими чертежами Казимира Малевича, VI Уральской индустриальной биеннале появились в панорамах "Яндекс.Карт". Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг.

Публичная программа биеннале стартовала 16 сентября, а основная программа пройдет со 2 октября по 5 декабря в Екатеринбурге и нескольких городах Урала. Биеннале современного искусства соберет осенью на Урале более 50 художников и коллективов из 23 стран - Франции, Бразилии, Германии, Турции, Румынии, Албании, Швеции, Израиля, Португалии и других.

"Вдохновившись архитектурной утопией о "планитах" и космическим кораблем из романа [писателя Евгения] Замятина "Мы", мы спроектировали свои дома будущего, и теперь эти корабли висят в небе над Екатеринбургом благодаря "Яндекс.Картам". Цвет наших кораблей-планет продиктован исключительным случаем: шестая Уральская индустриальная биеннале посвящена телесности и прикосновению", - цитирует пресс-служба комиссара Уральской индустриальной биеннале Алису Прудникову.

Как уточнили в пресс-службе, "планиты" представляют собой композиции из соединенных параллелепипедов. В панорамах "Яндекс.Карт" их можно найти над зданиями основных площадок биеннале - Уральским оптико-механическим заводом, Екатеринбургским государственным цирком, бывшим кинотеатром "Салют" и Главпочтамтом. Также в сервисе появилась навигация по биеннале и подборки с описанием и адресами всех площадок.

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ, который начал реализовываться в 2010 году по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства и проходит каждые два года. В этом году темой биеннале стало "Время обнимать и уклоняться от объятий", предметом осмысления - нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях. Художникам предложили поразмышлять в том числе над ситуацией с пандемией коронавируса, отразить ее в своих работах.