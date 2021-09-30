Единый реестр лесопитомников планируют сформировать в России

БАРНАУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Единый реестр лесопитомников, которые будут поставлять посадочный материал для лесовосстановления, планируют создать в России. Об этом в четверг на совещании по лесовосстановлению в Сибирском федеральном округе сообщил и.о. начальника управления воспроизводства и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства Александр Кузенко.

"В дальнейшем планируется сформировать реестр питомников, то есть если этот питомник или эта компания в этом реестре не находятся, то вы не имеете право реализовывать посадочный материал и использовать его для нужд лесовосстановления", - сказал Кузенко. По его словам, это позволит сделать сферу более прозрачной, и поможет бизнесу, занимающемуся лесовосстановлением. "Мы должны иметь прозрачную, достоверную информацию о происхождении посадочного материала, откуда посевной материал, районирован ли он, какого качества он. Должна быть база. И тем компаниям, которые этим занимаются, будет легче, вы обратитесь и вас перенаправят, если ваш посадочный материал не востребован, он может быть в соседнем регионе востребован", - подчеркнул он.

По информации Кузенко, сейчас в России находится порядка 1,3 тыс. лесопитомников, из них более 700 находятся на землях лесного фонда.