Суд в Туле отклонил 12 исков заводчан, отстраненных от работы из-за отказа вакцинироваться

ТУЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Пролетарский районный суд города Тулы рассмотрел 12 из 17 исков сотрудников предприятия "Щегловский вал", которых отстранили от работы из-за отказа пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Суд отказал в удовлетворении исковых требований, сообщила пресс-служба управления судебного департамента Тульской области.

"В ходе рассмотрения 12 гражданских дел по искам <...> судом были постановлены решения об отказе в удовлетворении исковых требований к АО "Щегловский вал" о признании незаконным отстранения от работы, отмене приказа об отстранении от работы", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Также суд отказал сотрудникам предприятия во взыскании недополученного заработка, компенсации за задержку выплаты заработной платы и компенсации морального вреда. Остальные пять исков суд рассмотрит в первых числах октября, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, Пролетарский районный суд 18 августа начал рассмотрение 18 исков от сотрудников оборонного предприятия "Щегловский вал", которых отстранили от работы из-за отказа сделать прививку от коронавируса. В ходе рассмотрения дел ряд сотрудников внес уточнения в исковые заявления, увеличив свои требования в части компенсации морального вреда до 1 млн рублей, а также взыскания с предприятия зарплаты за время отстранения от работы. Один из заявителей полностью отказался от иска.

В Тульской области с июня ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, в том числе работников торговли, общепита, образования, здравоохранения, транспорта, системообразующих предприятий. Ответственность за проведение вакцинации возложена на руководителей организаций и предприятий, а также индивидуальных предпринимателей.

Акционерное общество "Щегловский вал" создано в Туле в 2001 году, его единственным акционером является конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, являющееся одной из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России, создающей современное высокоточное оружие, в том числе противотанковые ракетные комплексы, комплексы вооружения легкобронированной техники и танков, межвидовые ракетные комплексы и другие.