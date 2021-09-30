Russpass подготовил турпрограмму по Москве для участников чемпионата программистов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Цифровой туристический сервис Russpass подготовил экскурсии и маршруты по Москве для участников финала Международного студенческого чемпионата по программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC). В столице соревнование проводится впервые, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Решающий турнир крупнейшего чемпионата по программированию ICPC пройдет в Москве с 1 по 6 октября. На финал в Москву приедут студенты из более чем 40 стран. Специально для них цифровой сервис Russpass подготовил туристические предложения: экскурсии и маршруты по городу, путеводители, а также бонусы в ресторанах-партнерах. Все они размещены на англоязычной странице на сервисе Russpass, которую можно использовать как онлайн-гид по Москве", - отметили в пресс-службе.

Там же есть полезная информация для навигации по городу, использовании общественного транспорта и покупке сувениров, а также о мерах безопасности в столице, предусмотренных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В дни проведения соревнования в Центральном выставочном зале "Манеж" для иностранных студентов будут организованы экскурсии по городу на английском языке. Кроме этого, в "Манеже" Russpass проведет викторину на стенде, которая проверит знания гостей мероприятия о Москве. Для участников финала ICPC в Москве партнеры сервиса Russpass предоставили уникальные предложения в столичных ресторанах. Воспользоваться бонусами можно будет по предъявлению бейджа участника или назвав специальный промокод.

Сервис Russpass позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться уже готовым предложением. Всего на Russpass доступно более 3 тыс. турпредложений.