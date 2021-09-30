В Якутии создадут природный парк и два природных резервата

ТАСС, 30 сентября. Природный парк на реке Амга, которую местный жители называют Амма, и два природных резервата появятся в Якутии в ближайшие годы. Об этом сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Николай Додохов в четверг на площадке Северного форума.

"С целью организации комплексной и целенаправленной деятельности органов власти в республике по обеспечению, развитию и сохранению сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), <…> в 2020 году принята схема размещения и развития особо охраняемых природных территорий до 2032 года, с перспективой - до 2050 года. Согласно этой схеме, в ближайшие годы будут созданы природный парк "Амма", ресурсные резерваты "Чибагалахский", "Хастах", это на севере, в Момском районе", - сказал Додохов.

Он отметил, что по нацпроекту "Экология" в арктической зоне были созданы три ООПТ федерального значения: государственный заповедник "Медвежьи острова", национальный парк "Кыталык", государственный природный заказник "Новосибирские острова". В ближайшее время ожидается создание еще одной ООПТ - заказника "Лаптевоморский". Готовится обоснование для создания заповедника "Большое Токко" в Нерюнгринском районе и национального парка "Мурманский".

"С момента создания особо охраняемых природных территорий в республике прошло 25 лет. За эти годы у республики наработан очень большой опыт", - отметил замминистра, уточнив, что эта деятельность получила высокую оценку от российских и иностранных коллег.

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума".

Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.