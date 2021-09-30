Генпрокуроры РФ и Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве прокуратур двух стран

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Генеральные прокуроры России и Таджикистана Игорь Краснов и Юсуф Рахмон подписали в четверг меморандум о приоритетных направлениях сотрудничества между Генеральной прокуратурой России и Генеральной прокуратурой Таджикистана на 2022-2025 годы.

Как сообщили журналистам в пресс-службе российской Генпрокуратуры, генпрокурор России Игорь Краснов, который прибыл в Душанбе по приглашению генпрокурора Таджикистана, в ходе встречи со своим таджикским коллегой отметил, что активное сотрудничество прокуратур двух стран на фоне возрастающих с каждым днем криминальных рисков транснационального характера приобретает особую значимость. "Наряду с традиционными угрозами международного терроризма, трансграничного оборота наркотических средств, коррупции, отмывания преступных доходов правоохранительные органы сталкиваются с новыми вызовами в киберпространстве", - сказал Краснов. При этом существенные риски привнес и кризис в Афганистане, который оказывает влияние на весь Евразийский регион.

Краснов отметил необходимость координации совместных усилий с целью предотвращения проникновения на территорию СНГ представителей радикальных течений террористической и экстремистской направленности, в том числе под видом беженцев. Кроме того, он отметил угрозу появления новых каналов наркотрафика. По его словам, все чаще он осуществляется по так называемому северному маршруту посредством бесконтактного сбыта в даркнете с использованием расчетов в криптовалютах. "Это требует от нас не просто слаженных совместных действий, но и выработки современных, эффективных, а главное своевременных ответных мер на возникающие угрозы", - подчеркнул российский прокурор.