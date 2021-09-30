Путин предложил расширить сотрудничество России и Казахстана в сфере экологии

НОВО-ОГАРЕВО, 30 сентября. /ТАСС/. России и Казахстану нужно договориться об активном сотрудничестве в экологической сфере, рационально используя возможности двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Характерно, что в этом году форум посвящен такой актуальной теме, как экология и зеленый рост. Это тренд во всем мире, и, конечно, и в России, и в Казахстане этим вопросам также уделяется очень большое, если не сказать первостепенное внимание", - отметил глава российского государства.

По оценке Путина, две страны "уже накопили солидный опыт сотрудничества в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства". "Для России это особенно важно", - уверен президент РФ. Он обратил внимание на слова казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева о том, что в Казахстане мало территорий, покрытых лесами. "Но в России много, здесь нам нужно договориться о взаимном сотрудничестве в интересах двух стран, рационально использовать наши возможности, казахстанские, говорить и работать над биоразнообразием, над особо охраняемыми природными территориями", - уверен глава российского государства.

"У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и зеленого роста. Рассчитываем, что к ней будут активно подключаться все регионы наших стран - и России, и Казахстана", - сказал Путин.

Он заметил, что эти темы они с Токаевым обсуждают постоянно и в разных форматах. "Безусловно, будем поддерживать всех наших коллег и в правительстве, и в регионах", - заверил он.

Соединение экосистем комплекса Бокейорда и озера Эльтон

Путин заявил о намерении поддержать проект по объединению экосистем комплекса Бокейорда в Казахстане и озера Эльтон в Волгоградской области, который планируется реализовать под эгидой ЮНЕСКО. "Мы, конечно же, поддерживаем планы по реализации под эгидой ЮНЕСКО трансграничного проекта, который позволит соединить экосистемы природного комплекса Бокейорда - это западно-казахстанская область, на западе Казахстана, и заповедника озера Эльтон - это Волгоградская область России", - сказал российский лидер.

Он напомнил, что десять лет назад РФ и Казахстан совместно создали трансграничный природный комплекс "Алтай", включающий Катон-Карагайский национальный парк в восточном Казахстане и государственный биосферный заповедник "Катунский" в Республике Алтай в России.

"Это решение было абсолютно верным. Природа, как мы знаем, границ не знает никаких, и защищать ее нужно сообща. Эффективно и сообща это делать", - подчеркнул Путин.

Сохранение экосистем рек Урал и Иртыш

Путин считает необходимым синхронизировать работу по российско-казахстанским программам сохранения экосистем рек Урал и Иртыш. "Для сохранения экосистем Урала и Иртыша приняты и успешно реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие существенное наше совместное участие во всех этих научно-обоснованных мероприятиях по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения, очистке сточных вод. Есть идея синхронизировать работу по двум этим программам, подготовив по ним соответствующие дорожные карты, что, на мой взгляд, абсолютно правильно", - сказал российский лидер. Он подчеркнул, что эти реки, протекающие по территории РФ и Казахстана, имеют для обеих стран очень важное экономическое, природное и даже культурное значение.

Президент РФ отметил, что по линии федеральных и региональных природоохранных ведомств ведется плодотворный диалог, успешно действует и российско-казахстанская комиссия по вопросам окружающей среды, комиссия по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также комиссия по сохранению экосистемы бассейна реки Урал.

Путин также указал на то, что среди насущных вопросов общей для России и Казахстана экологической повестки остается сохранение популяции редких видов животных, таких как сайгак и каспийский тюлень. Кроме того, он обратил внимание на борьбу с природными пожарами. "Мы понимаем, что для Казахстана, ну и для нас собственно, очень важна борьба со степными пожарами. Здесь и посадка искусственных защитных лесных полос, оздоровление лесного фонда. Заниматься этим нужно, безусловно, на основе партнерства и сотрудничества. По-другому не получится. Это совершенно очевидная вещь", - заключил президент РФ.