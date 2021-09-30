В Якутии усилили меры противодействия COVID-19

ЯКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об усилении мер противодействия COVID-19 и продлении режима повышенной готовности до 31 октября 2021 года включительно, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Якутии усилены меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Режим повышенной готовности продлен до 31 октября 2021 года включительно. Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня", - говорится в сообщении.

Согласно документу, всем работодателям рекомендовано перевести беременных женщин на дистанционный режим работы. С учетом эпидемиологической ситуации в отдельных городских округах и муниципальных районах до 1 ноября приостановят медицинские осмотры, диспансеризацию.

В Якутии также запрещены массовые мероприятия, оказание услуг в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах. Учреждения культуры продолжат работать по репертуарному плану, как и музеи, выставочные залы, объекты спорта - при соблюдении всех профилактических мер, масочного режима и социального дистанцирования, следует из документа.

В Якутии за сутки выявлено 205 новых случаев заражения коронавирусом, из них 127 - в Якутске. По данным на сайте стопкоронавирус.рф, в Якутии выявлено свыше 53,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели свыше 42,3 тыс. человек, более 1,1 тыс. умерли.