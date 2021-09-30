Достигшая океана лава на Пальме образовала "остров" шириной 0,5 км

МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Лавовый поток от извергающегося вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), который достиг океана, образовал невысокий "остров" шириной более полукилометра. Об этом сообщил вулканолог Высшего совета по научным исследованиям Испании Висенте Солер, чье заявление было опубликовано в четверг на странице агентства в Facebook .

По его словам, контакт лавы с водой, произошедший в ночь со вторника на среду, привел к образованию "невысокого острова шириной более полукилометра". Как передает телерадиокомпания RTVE, падение раскаленной вулканической массы в океан "увеличило" площадь Пальмы примерно на 10 га. При этом вода вокруг новообразованной территории изменила цвет.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили сотни домов, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.

Контакт лавы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. Ранее власти приказали жителям некоторых муниципалитетов укрыться дома, а также запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти 4 км из соображений безопасности. По данным местных властей, пока извержение вулкана не повлияло на качество воздуха на Пальме.