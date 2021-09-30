Зарубежные инвесторы в 2021 году выиграли 79% споров в российских судах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы в этом году выиграли 79% дел в российских судах. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая с докладом, посвященном защите прав иностранных инвесторов в России, на проходящем в формате веб-конференции XI Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Правосудие и развитие экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Лебедев напомнил, что важным условием экономической интеграции является доступ иностранных граждан и организаций к национальному правосудию, в том числе к эффективной судебной защите прав иностранных лиц в сфере интеллектуальной собственности, таможенных отношений, международных коммерческих обязательств.

"В первом полугодии этого года количество дел, выигранных иностранными инвесторами, составило 79%", - сообщил он. Кроме того, российские суды уделяют повышенное внимание спорам в сфере трансграничного оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности, по которым в первом полугодии этого года удовлетворено 79% требований. Развитию международного товарооборота служит и защита прав и законных интересов бизнеса в таможенной сфере - в первом полугодии этого года судами РФ удовлетворено 47% требований об оспаривании действий и бездействия таможенных органов и должностных лиц, и 83% требований о возмещении вреда, причиненного таможенными органами, отметил Лебедев.

Кроме того, сообщил Лебедев, в первом полугодии этого года российские суды удовлетворили 83% заявлений о признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений и 76% заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. "В целях развития альтернативных способов разрешения споров суды РФ выполняют функции содействия международным коммерческим арбитражам, в том числе по вопросам назначения и отвода арбитров, истребования доказательств", - заметил глава Верховного суда РФ.

Важное значение для развития международных экономических отношений, напомнил Лебедев, имеет применение судами обеспечительных мер, включая наложение ареста на денежные средства и иное имущество, возложение на ответчика обязанностей или запретов, передачу имущества на хранение иному лицу, приостановление реализации имущества. В этом году арбитражными судами РФ рассмотрено 17,1 тыс. заявлений о применении обеспечительных мер, удовлетворено 30% заявлений. Вместе с тем, признал Лебедев, по экономическим спорам с участием иностранных инвесторов потенциал этого правового института реализуется не в полной мере - в этом году судами рассмотрено только 28 заявлений иностранных лиц о применении обеспечительных мер, удовлетворено 17 заявлений.