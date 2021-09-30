Глава ВС Лебедев предложил создать электронную систему взаимодействия судов разных стран

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил создать международную электронную платформу взаимодействия судов разных стран. С такой инициативой он выступил на проходящем в формате веб-конференции XI Международном юридическом форуме стран азиатско-тихоокеанского региона "Правосудие и развитие экономической интеграции в азиатско-тихоокеанском регионе".

"Процедура международной правовой помощи предусматривает обмен документами между судами в бумажной форме через органы исполнительной власти, в связи с чем их продолжительность, как правило, занимает от 6 месяцев до одного года, что препятствует соблюдению разумных сроков судопроизводства и не отвечает интересам участников экономического оборота", - отметил Лебедев.

"Представляется целесообразным подумать о возможности создания международной электронной платформы судебного взаимодействия для обмена документами международной правовой помощи, что позволит ускорить защиту прав и законных интересов граждан и организаций", - заявил глава Верховного суда РФ. По его словам, российскими судами в первом полугодии этого года исполнено 964 запроса о правовой помощи, поступивших из судов иностранных государств.

Повышению эффективности правосудия, по его словам, способствует применение судами электронных технологий, обеспечивающих дистанционную реализацию процессуальных прав из любой точки мира при наличии подключения к интернету, в связи с чем в РФ предусмотрена возможность подачи документов в суд и получения документов из суда в электронном виде, востребованность которой возросла в условиях пандемии.

"В текущем году количество обращений пользователей к государственной автоматизированной системе "Правосудие" превысило 2,5 млрд запросов, при этом 10% из них осуществлены с территории иностранных государств", - отметил он.