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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки выявили 3 998 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 22 июля

Число летальных исходов из-за коронавируса в столице возросло на 62
© Егор Алеев/ТАСС
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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 998 против 3 004 днем ранее, до 1 633 920. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 22 июля. В относительном выражении он составил 0,25%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 62 против 65 днем ранее, до 28 980 (1,77% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 237, до 1 490 037. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 114 903 человека, что является максимумом с начала августа.

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