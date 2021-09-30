В России в сентябре выявили на 9,3% меньше заболевших COVID-19, чем в августе

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России в сентябре оказалось на 9,3% меньше, чем в августе, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

С 1 по 30 сентября штаб сообщил о 592 061 новом случае, тогда как с 1 по 31 августа - о 653 092. При этом год назад в стране выявили в 3,3 раза меньше инфицированных - 180 967.

Однако если в первой середине сентября в России зарегистрировали заметно меньше заразившихся, чем в прошлом месяце, то к октябрю ситуация изменилась: за минувшие сутки в стране выявили 23 888 инфицированных, что стало максимумом с конца июля.

При этом заметно выросла заболеваемость в Москве, которая остается главным очагом эпидемии в стране. В столице подтвердили 66 382 случая заражения, что на 8,1% выше августовского показателя (и в 2,2 раза выше уровня сентября 2020 года).

Рост числа активных случаев

Несмотря на спад заболеваемости в России, в стране быстро растет количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. За месяц оно увеличилось на 76 317 и достигло 631 004, что серьезно превышает максимумы прошлых волн эпидемии.

Это связано, в частности, с серьезным снижением числа выздоравливающих. В сентябре в России, по данным штаба, выписали 491 713 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, против 572 435 в августе. За первый месяц осени количество вылечившихся за сутки только дважды - 8 и 9 сентября - превышало число новых случаев заражения.

Ситуация со смертностью

С 1 по 30 сентября штаб зарегистрировал 24 031 летальный исход из-за коронавируса против 24 661 с 1 по 31 августа, следует из подсчетов ТАСС. Смертность после снижения в первой половине сентября вновь пошла вверх, и максимум по количеству смертей в стране обновляется третий день подряд.

Год назад, в сентябре 2020 года, оперативный штаб зафиксировал в 6,8 раза меньше летальных исходов - 3 546.

При этом летальность новой инфекции по итогам уходящего месяца составила 4,1%, оказавшись заметно выше, чем в августе (3,8%), и вдвое выше, чем в прошлом сентябре (2%).