Минприроды пообещало, что судоходство на Иртыше восстановят в ближайшие годы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия намерена восстановить бесперебойное судоходство на Иртыше и устранить вододефицит в Омской области благодаря реконструкции Красногорского гидроузла в ближайшие годы. Правительство РФ уже поддержало соответствующие планы, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Стоит вопрос возобновления судоходства по Иртышу и устранения вододефицита в Омской области. Это возможно, если завершить строительство Красногорского гидроузла, начатое еще в 2011 году. Мы сделали предложение на завершение первого этапа строительства, и в правительстве нас поддержали. Это позволит обеспечить бесперебойное судоходство на Иртыше", - заявил Козлов на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в четверг.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, на завершение строительства первого этапа Красногорского гидроузла может потребоваться 4 млрд рублей.

По словам Козлова, проектирование самого водохранилища будет осуществлять регион за счет консолидированного бюджета. "Проектирование второй очереди, то есть непосредственно самого водохранилища, начнет регион за счет своего консолидированного бюджета. После ввода в эксплуатацию гидроузла можно будет говорить об устойчивом водоснабжении города Омска и прилегающих территорий", - отметил министр.