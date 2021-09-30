Российские космонавты с МКС сделали ночные фото потоков лавы на острове Пальма

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский космонавт Олег Новицкий опубликовал в четверг на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" ночную фотографию потоков магмы вулкана на острове Пальма.

"Вот уже больше недели на испанском острове Пальма продолжается мощное извержение вулкана. По информации СМИ, потоки лавы достигли океана и привели к выбросу в атмосферу едкого газа. Вчера нам с Петром Дубровым удалось заснять магму вулкана с борта Международной космической станции в ночное время суток", - написал он, выразив надежду, что никто не пострадает из-за природного катаклизма.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили сотни домов, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. В ночь со вторника на среду лава достигла побережья Пальмы.

Сейчас на борту станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.