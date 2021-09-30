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Пандемия COVID-19

В Минобороны заявили, что в осенний призыв будут приняты обширные противовирусные меры

В частности, военные комиссариаты оснастят средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, отметил замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы ведомства Виталий Черкашин

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Обширные противокоронавирусные меры будут приняты в осеннюю призывную кампанию, которая стартует в России 1 октября, с учетом опыта весеннего призыва, сообщил журналистам замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин.

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По словам подполковника медицинской службы, в ходе весенней кампании призывники в рамках противоэпидемиологических мер разделялись на потоки при медосвидетельствовании, проводилась дезинфекции призывных и сборных пунктов, медосмотр был барьерным, велись термометрия и тестирование на COVID-19 граждан на сборных пунктах, все срочники обеспечивались масками и т. д. Всего, отметил Черкашин, в рамках весеннего призыва было протестировано на антитела к коронавирусу более 135 тыс. призывников, на самоизоляцию было отправлено 450 человек.

"Названные мною мероприятия, а также оснащение военных комиссариатов средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами будут реализованы в рамках осеннего призыва", - сказал Черкашин.

Как сообщил ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Евгений Бурдинский, на военную службу этой осенью подлежит призыву более 127 тыс. человек.

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РоссияПандемия COVID-19
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