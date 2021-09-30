Каждый второй россиянин считает, что пожилым людям лучше жить в семье

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Половина опрошенных россиян (52%) считает, что пожилым людям лучше жить в семье, а в дома престарелых должны быть устроены только одинокие, не имеющие детей. Об этом в четверг говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченном ко Дню пожилого человека и выпуску аналитического доклада с АНО "Национальные приоритеты" на тему "Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые смыслы".

"Половина россиян (52%) согласны с утверждением, что пожилым людям лучше жить в семье (независимо от состояния их здоровья), а в дома престарелых должны направляться только одинокие, не имеющие детей. Почти треть наших сограждан (27%) полагают, что пожилым людям лучше жить у себя дома - если они одиноки, то им нужно оказывать помощь на дому (31% среди граждан в возрасте 60+), а 13% считают, что пожилым людям лучше жить в доме престарелых среди своих сверстников, в среде, где о них круглосуточно заботятся (16-19% среди молодежи)", - говорится в сообщении.

Каждый четвертый россиян (24%) в гипотетической ситуации, в которой проживающий совместно с респондентом пожилой родственник страдает деменцией и его уже нельзя оставлять дома одного, нанял бы сиделку. Еще 22% обратились бы в социальные службы для получения помощи на дому, 19% уволились бы с работы, чтобы ухаживать за пожилым человеком. 5% опрошенных постарались бы устроить родственника с деменцией в государственный дом престарелых, а 4% - в частный.

Треть россиян (34%) попросили бы найти хороший дом престарелых, чтобы не быть обузой, если бы были пожилыми людьми и понимали, что уход за ними требует очень много сил и времени со стороны детей и родственников. 32% респондентов попросили бы нанять сиделку или приглашать социального работника домой, а 9% настаивали бы, чтобы родственники ухаживали за ними, считая это компенсацией за все предпринятые ранее усилия для их воспитания.

"Регулярно (не реже одного раза в неделю) бесплатно или за деньги ухаживают за инвалидами 21% россиян (30% 45-59-летних), большинство этого не делают (79%)", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 июня 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.