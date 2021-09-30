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Пандемия COVID-19

Режим повышенной готовности из-за пандемии в Крыму продлили до 1 декабря

Он действует в регионе с 17 марта 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Республике Крым для борьбы с распространением коронавируса, продлен до 1 декабря. Об этом говорится в документе, размещенном в четверг на сайте правительства региона.

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Режим повышенной готовности действует в Крыму с 17 марта 2020 года, ограничения регулируются поправками в соответствующий указ главы региона.

"Внести в указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63 -У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения: <…> слова "до 1 октября 2021 года" заменить словами "до 1 декабря 2021 года", - говорится в тексте указа.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии новым коронавирусом заразились более 79 тыс. человек, выздоровели более 68 тыс., умерли свыше 2,5 тыс. больных.

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РоссияКрымПандемия COVID-19
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