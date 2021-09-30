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Обязанность работодателей доставлять сотрудников на вахту могут закрепить в ТК РФ

В пресс-службе Минтруда считают, что это позволит обеспечить соблюдение баланса интересов работников и работодателей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Работодателей намерены обязать организовывать доставку сотрудников на вахту. Это планируют закрепить в Трудовом кодексе РФ (ТК РФ), что позволит обеспечить соблюдение баланса интересов работников и работодателей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда в четверг.

По данным ведомства, сейчас проезд вахтовиков к месту работы и обратно работодатель оплачивает в соответствии с постановлением Госкомтруда СССР 1987 года.

"Законопроект закрепляет эту обязанность работодателя непосредственно в Трудовом кодексе РФ. Это обеспечит соблюдение баланса интересов работников и работодателей, а также исключит риски трудовых споров по данному вопросу", - рассказали в Минтруде.

Там напомнили, что в соответствии с законодательством, вахтовый метод работы - это особая форма осуществления трудового процесса вне места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания.

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