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ЕГЭ

Разработчики ЕГЭ проведут онлайн-консультации для выпускников и педагогов в октябре

Консультации будут транслироваться на странице Рособрнадзора во "ВКонтакте" и на YouTube

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Разработчики экзаменационных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ) проведут в течение октября консультации в онлайн-формате для выпускников и педагогов, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в октябре вновь проведут серию онлайн-консультаций "На все 100!" для будущих участников экзаменов и преподавателей школ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2022 году во всех учебных предметах, кроме информатики, произойдут изменения структуры контрольных измерительных материалов, в них включены новые модели заданий на применение предметных знаний. На консультациях выпускники и педагоги получат в простой и доступной форме информацию об этих изменениях.

Консультации начнутся 4 октября. Они будут транслироваться на странице Рособрнадзора в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube.

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