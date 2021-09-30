"Эхо Москвы" направило в суд возражения по делу о недостоверных сведениях о Пригожине

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг провел очередной заседание по иску предпринимателя Евгения Пригожина к радиостанции "Эхо Москвы" и ее главному редактору, ответчик предоставил в суд возражения с указанием, что утверждение о том, что Пригожин - "хозяин ЧВК "Вагнер", не является негативной информацией. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

"Представитель ответчика ЗАО "Эхо Москвы" предоставил в суд возражения, в которых указано, что оспариваемая информация не является негативной, так как "есть разрешенные, в том числе международными нормами, частные военные и охранные компании", - говорится в сообщении во "ВКонтакте".

Ответчик также принес в суд заключение лингвиста, которая утверждала, что "подразумеваемая деятельность ЧВК не является в современном российском обществе социально осуждаемой, а частью общества даже воспринимается как героическая".

В свою очередь юристы "Конкорда" отметили, что не оспаривают характер заявлений, а заявляют о недостоверности распространенных сведений.

Российский предприниматель и глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин в июле подал иск в Пресненский суд Москвы к радиостанции "Эхо Москвы" и ее руководителям, главному редактору Алексею Венедиктову и главному редактору сайта радиостанции Виталию Рувинскому, требуя удаления и опровержения информации о его причастности к ЧВК "Вагнер", сообщала пресс-служба компании "Конкорд".

В заявлении отмечено, что 18 июля 2020 года в эфире одной из передач на радиостанции "Эхо Москвы" Венедиктов назвал Пригожина "хозяином ЧВК Вагнера".