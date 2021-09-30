Путин: Россия готова помочь в восстановлении популяции туранского тигра в Казахстане

НОВО-ОГАРЕВО, 30 сентября. /ТАСС/. Россия готова помочь казахстанским коллегам в реинтродукции популяции туранского тигра в Казахстане. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

"Мы с удовольствием подключимся - и на правительственном уровне, и на экспертном уровне. Это, безусловно, представляет интерес для наших специалистов, у которых накоплен за последние годы очень хороший опыт. С удовольствием поделимся этим опытом и вместе с вами поработаем", - сказал Путин.

В ходе форума глава российского государства заинтересовался докладом министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешева о планах по восстановлению популяции этого подвида тигров. В ответ на вопрос российского лидера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пояснил, что речь идет о туранском тигре, последние особи которого были замечены на территории современного Казахстана в 1930-х годах, а затем эти животные ушли. Казахстанский президент добавил, что "в древности эти тигры были саблезубыми".

"Сейчас мы развиваем международный проект по восстановлению популяции этих тигров. Приглашаем российских специалистов принять участие в этом очень интересном проекте. Думаю, это интересный проект, с перспективой на реализацию", - сказал Токаев.

Тигр тигру рознь

Путин еще больше заинтересовался темой и продолжил расспрашивать: где же взять особи подвида, который считается вымершим, и как восстановить популяцию.

"Это должны сказать специалисты. Я так полагаю, может быть, взять за основу те виды, которые сейчас есть на территории России, а потом дальше в процесс включатся биологи", - рассказал о планах казахстанской стороны Токаев.

Путин в ответ напомнил об опыте РФ по восстановлению популяций некоторых видов животных, например, барса на Кавказе, ирбиса в Сибири. Он рассказал, что в России "они не сохранились, но подобные виды сохранились в Таджикистане, Иране". "Мы завозим их оттуда, добавляем к тому, что у нас какие-то остатки остались этих животных. И так специалисты работают над их разведением, восстановлением популяции. Но где взять тех животных, которые вообще исчезли? Это вопрос, конечно", - стал размышлять президент РФ.

Токаев уверенно парировал, что "надо над этим работать - тигр есть тигр, в принципе, он везде более или менее одинаков, будь то Индия, Россия, другие страны". Российский президент такую оценку не разделил. "Нет! Нет! - возразил Путин. - Касым-Жомарт Кемелевич, нет! В России самый крупный тигр, конечно! На Дальнем Востоке". Токаев вынужден был согласиться. "Я знаю, амурские тигры. Мы наблюдали, как вы ездили туда в тайгу, принимали личное участие в [восстановлении] популяции", - сказал он.

"Это, конечно, непростой вопрос, но тигр есть тигр. Биологи должны поработать над этим, чтобы как-то попытаться восстановить ту популяцию, которая была когда-то на территории Казахстана. Конечно, на 100% достичь этой цели невозможно, но нужно попытаться. Нам помогают специалисты из других стран, есть статус ЮНЕСКО и других международных организаций. И конечно, содействие со стороны России здесь будет очень важно", - резюмировал казахстанский президент.