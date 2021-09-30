Приграничные шаттлы между Норвегией и РФ могут запустить в тестовом режиме в 2022 году

ХЕЛЬСИНКИ, 30 сентября. /ТАСС/. Эксперимент по использованию приграничных шаттлов для перевозок пассажиров может быть проведен летом 2022 года между норвежским Киркенесом и российским Заполярным. Об этом сообщил в четверг глава Норвежского Баренцева секретариата Ларс Георг Фордал на четвертой онлайн-сессии "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса".

"В настоящее время мы работаем над идеей запуска приграничных шаттлов. У нас есть несколько микроавтобусов, которые могли бы курсировать между Киркенесом, Никелем и Заполярным, а также, возможно, финским Няятямё. Сейчас мы находимся в стадии достижения договоренностей с компаниями и регионами, чтобы найти практические решения", - отметил он.

"У нас сейчас есть конкретная цель. Летом 2022 года мы хотим запустить электрические приграничные шаттлы, по крайней мере, на тестовый период - на лето. В то же время мы будем работать над тем, как реализовать это на постоянной основе", - указал Фордал.