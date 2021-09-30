Программа по подготовке инженеров-экологов появится в крупнейшем вузе Якутии в 2022 году

ЯКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Реализация новой учебной программы "Инженерная защита окружающей среды" начнется в 2022 году в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в Якутии. Об этом сообщил в ходе Северного форума доцент Института естественных наук СВФУ Иван Ядрихинский.

"На базе Института естественных наук с 2022 года начнется реализация учебной программы "Инженерная защита окружающей среды". Мы будем первым вузом на территории Дальнего Востока, который будет готовить специалистов - инженеров-экологов", - сказал Ядрихинский.

В ходе своего выступления он подчеркнул, что произошедшая экологическая катастрофа в Красноярском крае "остро ставит вопрос о необходимости предупреждения подобных событий" в Якутии.

Предполагается системная работа по выявлению потенциально опасных объектов хозяйственной инфраструктуры, количественной оценке их экологической безопасности, необходимой инженерно-технической защиты, обеспечивающей требуемую надежность и промышленную безопасность.

Северо-Восточный федеральный университет - многоотраслевой федеральный университет в Якутске, крупнейшее высшее учебное заведение в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. Всего в вузе обучаются свыше 19 тыс. человек.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.