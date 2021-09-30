Минтруд планирует продлить использование компенсации проезда с Крайнего Севера в отпуск

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Работающие на Крайнем Севере смогут получить неиспользованную компенсацию проезда к месту отпуска в 2022 году. Соответствующий проект постановления правительства размещен для общественного обсуждения, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ в четверг.

"Работающие на Крайнем Севере смогут получить неиспользованную компенсацию проезда к месту отпуска в 2022 году. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен Минтрудом России для общественного обсуждения", - рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также неработающим членам их семей, один раз в два года за счет средств работодателя оплачивается стоимость проезда к месту отпуска и обратно в пределах страны.

"Если из-за антиковидных ограничений работник не использовал это право в 2021 году, он сможет сделать это в 2022 году. Это касается как самого сотрудника, так и членов его семьи", - добавили в Минтруде.