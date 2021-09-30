Эксперт: миллионы пользователей потеряют доступ к интернету из-за истекшего сертификата

ТАСС, 30 сентября. C 30 сентября у пользователей миллионов смартфонов и ноутбуков могут возникнуть проблемы с интернетом из-за окончания действия цифрового сертификата IdenTrust DST Root CA X3, который используется для шифрования данных при обмене между сайтами и устройствами. На проблему обратил внимание эксперт в области информационной безопасности Скотт Хельме в своем блоге.

В первую очередь, это затронет пользователей старых устройств, например, iPhone и планшетов iPad, которые невозможно обновить до iOS 10, а также обладателей ноутбуков MacBook с macOS 10.12.0 и Windows XP (Service Pack 3). Хельме уточнил, что проблемы с соединением могут возникнуть в период между 12:12 и 14:01 по Гринвичу (между 14:12 и 16:01 мск), когда истечет срок действия сертификата.

Провайдер этого сертификата - организация Lets Encrypt. Она занимается выпуском сертификатов, которые соединяют устройства пользователей со всемирной сетью и шифруют их данные в процессе. Как отмечает TechCrunch, миллионы сайтов используют данный вид сертификатов. После истечения срока его действия, компьютеры, смартфоны и прочие приложения, такие как браузеры, просто перестанут "доверять" сертификату шифрования, из-за чего и возникнут проблемы.

Проблема может затронуть и Android-пользователей. Поэтому эксперт призвал пользователей старых версий ОС, например, Lollipop 5.0, пользоваться браузером Firefox, который имеет свой список корневых сертификатов. Также сбоев при соединении с интернетом можно будет избежать при регулярном обновлении ОС или замене устаревшего сертификата на ISRG Root X1, который действует до 2035 года.