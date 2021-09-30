Медработникам Подмосковья будут доплачивать за каждого привитого от COVID-19

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Медицинские работники Московской области будут получать доплату в размере 200 рублей за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья в четверг.

"В Московской области медицинским работникам государственной системы здравоохранения будут производиться дополнительные выплаты в размере 200 рублей за каждого человека, прошедшего вакцинацию от COVID-19. Сумма будет распределяться между медиками, задействованными в вакцинации", - сказали в пресс-службе.

Как рассказала министр здравоохранения Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба, одной из основных задач министерства является поддержка в регионе высоких темпов вакцинации от COVID-19. "Коронавирус никуда не ушел, но у нас есть современные и эффективные вакцины. Выбор в пользу прививки сделали уже почти 3,6 млн человек", - отметила Стригункова.