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Песков заявил, что волна коронавируса в России нарастает, регионам придется реагировать

Волна ковида в РФ нарастает, регионам придется реагировать - Песков.

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Более 49 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса
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