Песков: ни одного тяжелого случая среди заболевших COVID-19 в окружении Путина не было

"Ни одного тяжелого случая, много бессимптомников", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Он прокомментировал также состояние здоровья адъютанта Путина, о заболевании которого рассказал ранее сам президент. "Адъютант уже, наверное, выздоровел полностью, потому что <...> он же все равно был привит, он, может быть, вовремя не ревакцинировался, но он был привит, поэтому у него там единожды поднималась температура свыше 37 [градусов] и прошло [все] в максимально легкой форме", - сказал пресс-секретарь главы государства и добавил: "Все-таки прививка защищает и спасает жизни".

Комментируя то, что сам Путин не заразился ковидом, Песков вновь сделал акцент на том, что это связано в первую очередь с эффективностью вакцинации. "Имеющий уши, да услышит, - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос, касающийся так называемых ковид-диссидентов. - Здесь очень важно, чтобы каждый принял для себя решение и понял, что другой альтернативы нет". Песков напомнил, что "коронавирус штука заразная". "Сам тот факт, что, несмотря на все принимаемые меры предосторожности, полностью застраховаться от инфицирования нельзя, еще раз показывает, что главное - прививаться", - подытожил Песков.

Путин около двух недель находился на самоизоляции после выявления случаев ковида в его окружении. В среду на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер отметил, что вокруг него заболели три десятка человек, которые "поздно ревакцинировались", в том числе адъютант, с которым он проработал с утра до вечера. Президент РФ отметил, что благодаря высокому титру антител к коронавирусу сам он не заболел.

Весной Путин прошел вакцинацию от ковида. Позже он сообщал, что воспользовался отечественной вакциной "Спутник V".