Песков: решений, касающихся ограничений для непривитых, на федеральном уровне не принимали

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Никаких решений, касающихся ограничений для непривитых от ковида, на федеральном уровне пока не принималось, но ситуация подвижная, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские власти должны более активно разъяснять необходимость прививок от ковида, поскольку уровень вакцинации по-прежнему недостаточный, считает Песков.

"Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный, притом что организованная работа создала все условия и обеспечила все необходимое количество вакцин для населения страны", - констатировал представитель Кремля. Он напомнил, что "была развернута полная инфраструктура для вакцинации, и гражданам предоставлена возможность вакцинироваться".

"Действительно, некоторые граждане по-прежнему до сих пор не приняли решение сделать прививку. Это плохо", - уверен Песков. "Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь, это прививка. Наверное, нужно более активно это делать", - предположил пресс-секретарь президента.

Специфика пандемии коронавируса во всем мире приведет к тому, что непривитым жить будет "менее удобно", считает Песков.

"Специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому - я говорю здесь про все страны мира вкупе - будет вести дело к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым", - сказал представитель Кремля. "Это реальность, с которой мы сталкиваемся", - констатировал он.

Отвечая на вопрос, является ли президент РФ Владимир Путин сторонником ограничительных мер для тех, кто не прививается от ковида, Песков напомнил, что глава государства "неоднократно говорил о том, что прививки носят добровольный характер, необязательный характер".