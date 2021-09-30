Синоптики сообщили, что октябрь в центре России ожидается "марсианским"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Марсианский октябрь" ожидает жителей центра России - дефицит осадков, много пыли и солнечных дней, температура будет близка к климатической норме. Грядущий октябрь будет противоположностью сентября, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Октябрь будет "марсианский". В Центральной России, по прогнозам, октябрь-2021 за счет первой половины ожидается относительно сухой (в общем прогнозируется не более трех четвертей от всего месячного объема влаги, норма - 59 мм), а по температуре - близким к многолетним показателям метеостатистики с теплыми штрихами в начале периода. <...> Из-за существенного дефицита осадков и пониженной влажности в воздухе будет ощущаться постоянное присутствие пыли, что является характерной особенностью атмосферы Марса. То есть погода в некотором роде будет напоминать климат красной планеты", - рассказал он.

Тишковец подчеркнул, что октябрь в центре России будет противоположностью сентября. Солнечных периодов будет много, особенно в первой половине месяца.

"Будет преобладать антициклональный, а значит, сухой тип погоды, благодаря чему относительно солнечных периодов прогнозируется больше обычного (по норме - это не более двух ясных дней)", - отметил метеоролог.