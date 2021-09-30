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Пандемия COVID-19

Путин вышел из самоизоляции, но элементы удаленной работы навсегда сохранятся

Речь идет, в частности, о таких элементах, как видеоконференции
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вышел из режима самоизоляции, в котором работал в последнее время. Однако элементы удаленной работы навсегда сохранятся в его распорядке, так как это удобно и оперативно. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Да, он продолжает [работать] в обычном режиме. Но сейчас просто так получается, что большая часть мероприятий идет в ВКС", - сказал Песков. Он отметил, что 29 сентября Путин очно принял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в своей сочинской резиденции "Бочаров Ручей", что ознаменовало выход из режима самоизоляции.

Песков добавил, что сценарии возврата Путина в удаленный режим не прорабатываются. "Зачем прорабатывать? Ситуация эпидемиологическая напряженная, и, естественно, в отношении главы государства применяются особые меры предосторожности", - сказал он. Представитель Кремля подчеркнул, что в этом плане "система очень гибкая". "В отношении президента [применяется] такая самоизоляция, которая никоим образом не ограничивает содержательную часть его работы", - подчеркнул он.

Говоря о том, останутся ли в будущем элементы дистанционной работы, такие как видеоконференции, Песков заявил, что они будут использоваться на постоянной основе. "Так или иначе элементы этого с точки зрения оперативности, с точки зрения экономии времени, я думаю, с нами на всю жизнь останутся", - сказал он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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