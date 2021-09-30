Аэропорт Кабула готовится к возобновлению регулярного авиасообщения

КАБУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Технические сотрудники кабульского аэропорта вместе с инженерами из Катара и Турции смогли решить остававшиеся проблемы, препятствующие функционированию воздушной гавани. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС источники в структурах гражданской авиации.

"Власти страны в самое ближайшее время надеются восстановить все ранее осуществлявшиеся рейсы, в том числе из других стран, чтобы справиться с проблемой пассажиропотока", - подтвердил один из собеседников. Афганское Агентство гражданской авиации заявило в свою очередь, что аэропорт в Кабуле "готов принимать и отправлять внутренние и международные коммерческие и некоммерческие рейсы".

По сведению корреспондента ТАСС, на данный момент уже выполняются внутренние перелеты в Кандагар, Мазари-Шариф и Герат, международные представляют собой пока лишь чартеры для эвакуации иностранцев и их коллег из Афганистана. Кроме того, в настоящее время через кабульский аэропорт осуществляются поставки гуманитарных грузов. Несмотря на то что некоторые частные компании имеют соответствующее разрешение - в частности афганская Kam Air, пакистанская PIA ("Пакистанские международные авиалинии"), - пока они рейсов не выполняют.

Хотя представители аэропорта и не стали уточнять, кто именно обеспечивает безопасность объекта, один из сотрудников службы безопасности сообщил корреспонденту ТАСС, что на этот счет "было достигнуто соглашение с катарской стороной". Катар в свою очередь заявил о том, что не готов взять на себя ответственность за кабульский аэропорт до тех пор, пока не будет достигнуто соответствующее соглашение с представителями "Талибана" (движение запрещено в РФ).

На текущий момент батальон талибов "Бадри-313" и работавшие и ранее технические сотрудники аэропорта (и мужчины, и женщины) обеспечивают функционирование аэропорта, сообщают источники.

Необходимость в ремонте

Взлетно-посадочная полоса и терминалы кабульского аэропорта были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и совершенного возле нее 26 августа теракта. 4 сентября из Кабула вылетели первые внутренние рейсы. 9 сентября первый с момента вывода ВС США самолет осуществил международный рейс из Кабула в Доху, а 13 сентября в аэропорту афганской столицы приземлился первый с прихода к власти движения "Талибан" самолет, совершивший международный коммерческий авиарейс из Исламабада.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.