Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России напряженная

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в РФ напряженная, число пациентов с ковидом в больницах РФ выросло за две недели более чем на четверть. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряженная, растет число заболевших. Ежедневно выявляют свыше 20 тысяч новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%", - сказал Мишустин.

О бесплатных медикаментах

Правительство России выделит более 5 млрд рублей на бесплатные медикаменты для больных с коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр.

По его словам, большинство заболевших лечатся дома под присмотром врачей.

"По инициативе президента им предоставляются бесплатные лекарства. Правительство дополнительно выделит регионам на закупку таких медикаментов более 5 млрд рублей. Это позволит обеспечить препаратами свыше 1,5 млн человек", - сказал Мишустин.

Глава кабмина поручил Минздраву "сделать все необходимое, чтобы средства оперативно поступили в субъекты РФ".

В целом, по его словам, "ситуация с распространением коронавируса в стране напряженная, растет число заболевших". "Ежедневно выявляют свыше 20 тыс. новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%", - указал Мишустин.

У российской системы здравоохранения, добавил председатель правительства, "уже есть опыт реагирования на различные сценарии развития событий, в субъектах РФ растет коечный фонд, уже развернуто свыше 217 тыс. инфекционных коек".

О ситуации в регионах

Власти регионов РФ в борьбе с COVID-19 должны принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных властей, и обеспечивать возможности для вакцинации населения, заявил премьер-министр.

"Очень многое зависит от своевременного реагирования региональных властей. Крайне важно в зависимости от внутренней ситуации принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных врачей, и обеспечить возможности для вакцинации граждан", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что борьба с инфекцией продолжается по всей стране. Он отметил, что врачи и другие медработники практически круглосуточно заботятся о заболевших, также в напряженном графике трудятся специалисты санитарных служб. Мишустин уточнил, что в стране работает более 1100 лабораторий, где проводится диагностика на коронавирус. "Мы поддерживаем тестирование на высоком уровне, чтобы вовремя выявлять заболевших и оказывать им помощь", - добавил он.

Заслушав доклад министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, глава правительства попросил его "активно взаимодействовать с регионами и в том, что касается организации вакцинации, и по вопросам обеспечения медицинской помощи заболевшим".

О темпах вакцинации

Свыше 40 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса, однако этого пока недостаточно для выработки коллективного иммунитета, заявил Мишустин.

"Более 40 млн человек уже прошли полный курс вакцинации, то есть получили два компонента препарата, но этого пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета", - сказал премьер-министр, открывая в четверг заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Мишустин привел данные исследования Всемирной организации здравоохранения, согласно которым тяжелые случаи заболевания ковидом приходятся именно на непривитых людей. "Поэтому вакцинация на сегодняшний день - это лучший способ уберечь себя и близких от опасных последствий болезни", - подчеркнул премьер, отметив, что в России для этого созданы все условия. Он напомнил, что в стране идет массовая вакцинация граждан, для чего открыто более 8,5 тыс. прививочных пунктов, в том числе мобильных, и работают выездные бригады. Премьер напомнил, что все прививки делаются бесплатно.