Песков заявил, что венчание потомка династии Романовых не является вопросом Кремля

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Венчание Георгия Романова - потомка династии Романовых - и гражданки Италии Ребекки Беттарини не является вопросом Кремля. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив при этом, что в Кремле всегда желают счастья молодым супругам.

"У Кремля нет мнения никакого по этому поводу. Мы не считаем это своим вопросом", - сказал Песков в ответ на вопрос, каково мнение Кремля на счет предстоящего венчания.

"В Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах России ежедневно проходит много свадеб. Мы всегда желаем счастья молодоженам", - добавил Песков.

Ранее сообщалось, что венчание Георгия Романова и Ребекки Беттарини запланировано в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга на 1 октября.

Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны - единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. Вопрос правомерности использования ею титула великой княгини - предмет спора с другими потомками Романовых (Объединение членов семьи Романовых), принадлежащих к ветви Николаевичей, которая ведет свою историю от внука Николая I, великого князя Николая Николаевича - младшего.

Ребекка Беттарини 12 июля 2020 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга приняла православие с наречением ей имени Виктория Романовна.