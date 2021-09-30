Мурашко назвал регионы-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от ковида сейчас выше всего в Пензенской области, а также в Брянской, Курской областях, на Чукотке и в Санкт-Петербурге, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

"Сегодня наиболее высокие темпы вакцинации мы видим в таких регионах, как Пензенская область. <...> Также хорошо идет вакцинация в Чукотском АО, Брянской области, Санкт-Петербурге, Курской области, Республике Мордовия, Мурманской области, Карелии и Башкортостане", - сказал Мурашко.

Министр здравоохранения отдельно поблагодарил губернатора Пензенской области, а также руководство и население за то, что регион показывает самые высокие темпы вакцинации в стране и активно их наращивает. "Это надежная защита от коронавирусной инфекции", - добавил он.

Число вакцинированных

По словам Мурашко, более 49 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, обе получили около 40 млн. Более 1,5 млн человек в России привились "Спутником Лайт", указал министр.

"Первым компонентом сегодня по стране уже привито более 49 млн человек. Оба компонента получили более 40 млн человек. <...> Более 1,5 млн граждан Российской Федерации вакцинированы "Спутником Лайт", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Запасов вакцин от коронавирусной инфекции в регионах хватит больше чем на два месяца, отметил министр. "Запасов вакцины - более чем на два месяца. То есть никаких препятствий для получения вакцин на сегодняшний день нет ни в одном субъекте Российской Федерации", - сказал он. Во всех субъектах, по его словам, обеспечена территориальная доступность вакцины, более 15 тыс. прививочных пунктов, стационарных и мобильных, работают по всей стране.

Все административные и организационные вопросы, касающиеся вакцинации населения РФ от коронавируса, отработаны на сегодняшний день в полной мере, рассказал министр. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы отработали полностью процедуру вакцинации и все административные, организационные вопросы. Никаких шероховатостей мы в этом сегодня не видим и не чувствуем", - сказал он.

Заболевшие COVID-19

Большинство пациентов с коронавирусом, которым необходима стационарная помощь, не прививались, рассказал Мурашко. "За последний месяц темпы вакцинации несколько снизились. Это было связано и с отпускным периодом, и с началом учебного года. Мы считаем, что сегодня видим эффективность и защиту применяемых вакцин. Фактически, основная масса людей, которые поступают в стационары, заболевают, это люди невакцинированные", - сказал он.

Около 900 тыс. человек в России находятся под наблюдением врачей из-за заражения коронавирусной инфекцией, сообщил Мурашко. Особенно высокий прирост заболеваемости, по его словам, отмечен в Московской, Новгородской, Ярославской, Курганской, Ульяновской областях, Мордовии, Ингушетии и в Красноярском крае.

"Более 217 тыс. коек сегодня развернуто, это на 13% больше, чем неделей ранее. За последнюю неделю мы удерживали долю свободного коечного фонда на уровне 15%, это обеспечивает доступность для населения", - сказал Мурашко.

Министр уточнил, что дефицита не испытывает и реанимационный коечный фонд. "В структуре госпитализированных 11% составляют пациенты с тяжелым течением заболевания, более 5 тысяч пациентов находятся в реанимации. Хочу отметить, что общее количество реанимационных коек, развернутых по стране, составляет 25 тысяч", - отметил он. Тем не менее, нагрузка на медицинских работников и на систему в целом требует мобилизации всей системы здравоохранения, добавил Мурашко.

Вакцинация медицинских работников

Порядка 72% российских медиков привились от коронавируса, сообщил Мурашко.

"Сегодня сотрудники Минздрава [РФ] все практически имеют иммунитет против коронавирусной инфекции. Среди медицинских работников более 72% уже вакцинировано", - сказал он.

Испытания "Спутника V" среди пожилых

Министр рассказал, что испытания третьей фазы российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" среди пожилого населения страны завершены, препарат показал высокий уровень безопасности.

"Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины "Гам-ковид-вак" или "Спутник V", она завершилась с участием пациентов старше шестидесяти лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины", - сказал он.

Мурашко отметил, что по итогам завершившейся третьей фазы испытаний препарата среди пожилых людей Центр им. Гамалеи разрабатывает новый перечень медицинских показаний для вакцинации "Спутником V". По его словам, сейчас идет подготовка итогового отчета по результатам исследования.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.