Песков заявил, что расширение реестра СМИ-иноагентов не несет негатива

В беседе с журналистами в четверг на вопрос, не угрожает ли медийному "цеху" расширение реестра СМИ-иноагентов, Песков ответил отрицательно. "Выполняются законы. Если вы получаете иностранные деньги, то вы вноситесь в этот список", - пояснил он. "Многие средства информации, целый ряд средств массовой информации, получив этот статус [иноагента], продолжают свою работу", - констатировал представитель Кремля.

По его мнению, предложения со стороны СМИ, касающиеся изменений в закон об иноагентах, следует обсуждать после начала работы нового состава Госдумы. "Дума же еще не заработала, очень важно, чтобы парламент заработал. Как раз после того, как закончится формирование комитетов [Госдумы], тогда уже можно приступать к контактам, к обсуждению "цеховых" предложений, которые были сформулированы, что очень позитивно", - сказал пресс-секретарь президента.

По его мнению, очень важно "выступать с точки зрения конкретных предложений , не каких-то эмоциональных требований, а именно конкретных деловых предложений". "Поэтому здесь просто нужно чуть-чуть набраться терпения и затем уже приступить к консультациям", - уверен Песков.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ включил в реестр иноагентов 22 автора "Голоса", "Медиазоны", в том числе ее создателя Петра Верзилова, а также "ОВД-инфо".

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на НКО-иноагентов. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием данного статуса.