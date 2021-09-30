В Приморье зафиксировали превышение ПДК токсичных водорослей в 200 раз

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Специалисты Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН зафиксировали в пробах воды из Амурского залива в Приморье превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) токсичных водорослей. Об этом сообщила ТАСС руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей ННЦМБ Татьяна Орлова.

"Вот уже в течение 20 лет мы постоянно мониторим наличие токсичных водорослей, вызывающих "красные приливы" в Амурском заливе. Практически ежедневно мы отбираем пробы воды и измеряем концентрацию этих водорослей, которые могут производить токсины. И вот два дня назад мы обнаружили потенциально опасный источник биологического загрязнения - водоросль вида Alexandrium catenella в очень большой концентрации", - рассказала Орлова.

По ее словам, для этого вида предельно допустимая концентрации в воде составляет 1 тыс. клеток на литр, а в исследуемых образцах их оказалось 200 тыс. клеток на литр. Это несет потенциальную опасность в первую очередь из-за возможного заражения растущих в акватории моллюсков как на марикультурных фермах, так и в диких условиях.

"Мы и раньше встречали у нас эти водоросли, но они никогда не достигали такой концентрации, она отмечалась раньше только в Беринговом море у берегов Камчатки и в других странах на побережьях Тихого океана. Поскольку у нас такое явление впервые, мы обратились в Россельхознадзор с этой информацией, чтобы ведомство взяло ситуацию на контроль", - сказала собеседница агентства.

Массовый мор морских животных был зафиксирован в прошлом году у берегов Камчатки на Халактырском пляже, а также в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья. Основной версией случившегося ученые назвали интенсивное цветение токсичных водорослей - так называемые красные приливы, из-за которых происходит удушье гидробионтов на небольшой глубине.