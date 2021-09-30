Более 1 тыс. родителей дошкольников обратились в приемные единороссов в единый день приема

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более тысячи человек обратились в региональные общественные приемные "Единой России" во время всероссийского приема 27 сентября с вопросами, касающимися дошкольников. Как сообщили в пресс-службе партии, ряд вопросов удалось решить оперативно.

"Более тысячи родителей дошкольников обратились в региональные общественные приемные председателя партии Дмитрия Медведева. Вопросы касались как устройства [детей] в детсады, так и материально-технического и кадрового обеспечения учреждений", - сказала председатель комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова, слова которой привели в пресс-службе.

Как уточнила Одинцова, обращения родителей касались капитального ремонта зданий детских дошкольных образовательных учреждений, обеспечения детских садов недостающими кадрами, совершенствования системы безопасности, благоустройства территорий детских садов, перевода детей из одного дошкольного учреждения в другое, медицинского сопровождения детских садов, организации питания детей.

Ряд вопросов был решен на месте. В частности, удалось договориться о консультации логопеда для девочки из поселка Чернянка Белгородской области, ввести штатную единицу тьютора в детском саду во Владикавказе, перевести ребенка из одного детского сада в другой в Воронеже.

"Обращения родителей дошкольников принимали представители "Единой России" совместно с организацией "Воспитатели России", фондом президентских грантов, партпроектом "Новая школа", профильными министерствами и ведомствами", - уточнили в пресс-службе.

Впервые всероссийский прием родителей дошкольников состоялся 2 октября 2017 года. С тех пор он проводится ежегодно. В этом году прием прошел 27 сентября. Очные консультации можно было получить в 44 регионах, в остальных - дистанционно.