Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России растет уже три недели

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ продолжается уже три недели на фоне очередного сезона роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом в четверг заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"В последние три недели на фоне сезонного подъема ОРВИ мы видим и подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - сказала она.

"По итогам прошедшей 38-й недели [года] темп прироста составил 8,8%. То есть мы вторую неделю растем, и растем достаточно интенсивно", - отметила глава ведомства.

По ее словам, заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 56 регионах России, в 12 наблюдается "очень слабое" снижение. "Рост заболеваемости [ковидом наблюдается] в 56 субъектах, отсутствие значимой динамики - в 17 и некоторое очень слабое, но <...> снижение - в 12 субъектах РФ", - сказала Попова.

Ситуация с тестированием

Глава Роспотребнадзора также добавила, что 11 регионов не выполняют нормативы по охвату тестированием на коронавирусную инфекцию. "К сожалению, несмотря на то, что за последние четыре недели охват тестирования вырос с 279 в целом по стране до 300 на 100 тыс. населения, у нас остается 11 регионов, которые не выполняют этот норматив", - сказала она.

Попова уточнила, о каких именно регионах идет речь: Смоленская, Сахалинская, Брянская, Омская и Новосибирская области, Приморский край, республики Алтай, Дагестан и Калмыкия, Кабардино-Балкарская республика и Еврейская автономная область. "Это [невыполнение нормативов тестирования] не позволяет четко контролировать эпидситуацию и правильно выстраивать прогнозы ", - отметила она.

Группа риска

Попова также отметила, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех возрастных группах, но интенсивнее всего заражаются люди старше 65 лет.

"Рост заболеваемости [коронавирусом] мы видим во всех возрастных группах. Но самые высокие интенсивные показатели, это на 100 тыс. людей каждого возраста, мы все равно регистрируем в группе лиц старше 65 лет, в группе лиц максимального риска по тяжелому течению и тяжелому исходу", - сказала она.

Дельта-штамм

Около 97% заражений коронавирусом в России в сентябре приходятся на дельта-штамм, заявила Попова. "Мы продолжаем проведение молекулярно-генетического мониторинга, по поручению президента Российской Федерации [Владимира Путина], за возбудителями новой коронавирусной инфекции. Количество исследований постоянно увеличивается, но хочу отметить, что в сентябре 97% всех штаммов, которые оцепинированы на территории Российской Федерации, а это десятки тысяч, это штамм "дельта". Он превалирует также, как и во всем мире", - сказала она.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 233,3 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения, выздоровели 6 672 767 человек, умерли 207 255. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.