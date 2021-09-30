Попова призвала довести долю привившихся от коронавируса медиков до 100%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала довести до 100% долю привившихся от коронавируса медиков на фоне роста заболеваемости в этой профессиональной группе.

"Наибольший прирост за неделю, 16% плюсом, мы наблюдаем среди профессиональных групп у медицинских работников. Все-таки уровень иммунизации должен достигать там 100%", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Российские медики должны быть готовы к борьбе как с новой коронавирусной инфекцией, так и с гриппом, заявила Попова. "Что важно сегодня - обеспечить готовность медицинских учреждений и к лечению ковида, и к лечению гриппа, и к дифференциальной диагностике. Обеспечить готовность лабораторий, и конечно же, очень важно поддерживать тестирование на ковид на высоком уровне", - сказала она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор продолжает контроль за всеми ограничительными мероприятиями, которые вводятся в субъектах РФ, за их своевременностью и качеством соблюдения.

"Безусловно, распространенность и распространение COVID-19 будет продолжаться, пока мы не достигнем заданных уровней иммунизации, и только вакцинация поможет преодолеть дальнейшее нарастание [заболеваемости]", - заключила Попова.