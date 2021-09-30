Попова: заболеваемость ОРВИ и гриппом в России с начала сентября выросла вдвое

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом в России с начала сентября выросла в два раза, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С начала сентября у нас вдвое выросла заболеваемость суммой ОРВИ и гриппа, это как раз демонстрация того, что сезон наступил, и количество заболевающих различными ОРВИ растет", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Около 13,5 млн человек в России на сегодняшний день привиты от гриппа, темпы вакцинации недостаточны, сообщила Попова. "Несмотря на то, что <...> вакцина поступила в достаточном количестве во все субъекты, все-таки темпы иммунизации населения сегодня недостаточны. Сегодня привиты только 13,5 млн человек - это за сентябрь, это всего 9,2% от совокупного населения, а планка у нас 60%", - сказала она.

Попова добавила, что только за прошедшую неделю был выделен 21 вирус гриппа. "Такое количество находок на одну неделю сентября - это много, поэтому сегодня крайне важно, чтобы люди были привитыми не только от ковида, но и от гриппа", - отметила она, добавив, что также очень важно привить лиц из групп риска. По ее словам, чаще всего гриппом болеют дети.