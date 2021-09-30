Минюст отозвал иск к адвокатской палате Петербурга из-за защитника Ивана Сафронова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил производство по иску к адвокатской палате Петербурга из-за защитника журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Ивана Павлова, ранее представлявшего его интересы. Об этом журналистам сообщили в четверг в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга прекратил производство по гражданскому делу по иску ГУ Министерства юстиции РФ по СПб к Адвокатской палате СПб об обжаловании решения совета АП по дисциплинарному производству в отношении адвоката Ивана Павлова. Дело прекращено в связи с отказом от иска", - говорится в сообщении.

В начале августа этого года управление Минюста по Санкт-Петербургу подало в суд с требованием отменить решение городской адвокатской палаты, которая отказалась привлекать к дисциплинарной ответственности адвоката Ивана Павлова.

Павлов был задержан весной этого года после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Оно связано с делом его подзащитного - советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Павлову была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. По словам Павлова, ему вменяется передача в газету "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. Вину он не признал.

Кроме того, в отношении Павлова Адвокатская палата Санкт-Петербурга возбудила два дисциплинарных производства за отказ дать подписку о неразглашении по представлению Минюста РФ. Первое прекратили из-за отсутствия повода к возбуждению, второе - за отсутствием состава нарушения.

В сентябре стало известно, что юрист покинул Россию и находится в Грузии, сам Павлов сообщал СМИ, что через какое-то время планирует вернуться.