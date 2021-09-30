В Москве простились с президентом Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кириллом Разлоговым

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Прощание с президентом Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, программным директором Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Кириллом Разлоговым состоялось в Центральном Доме кинематографистов. Кинематографисты и коллеги вспомнили о нем как о блестяще образованном человеке, влюбленном в кино, и назвали его уход большой потерей для отечественного и мирового киноведения.

Разлогов умер 26 сентября из-за проблем с сердцем. Ему было 75 лет. "Мы сиротеем. Уходят очень крупные личности, и в этот момент ощущаешь одиночество. Будучи настоящим ученым в гуманитарной сфере, он прекрасно понимал, что разнообразие форм и материалов только оплодотворяет кинематограф. Как ученый он прекрасно понимал и чувствовал многомерность временного присутствия всех явлений в истории. Любой фильм он рассматривал в контексте всего киноискусства, он заражал своим интересом. <...> У нас, у кинематографистов особая горечь: он не написал про сегодняшнее кино как части истории. Он очень много понимал, знал, прекрасно разбирался в современной литературе, театре, но любил кинематограф, превратив его в суть жизнь", - сказал на прощании режиссер Вадим Абдрашитов.

Дочь киноведа Мария рассказала, что он был добрым человеком, который редко сердился на них с сестрой Анастасией, и не любил ссориться. "Он был для нас миротворцем, он умел примирять, умел чувствовать других людей и создавать условия для сохранения гармонии в семье. <...> Самое главное было в его способности увидеть то самое ценное, что нужно сохранить, создать для этого условия. Это верно и для семьи, и для работы. Ему было неинтересно делать что-то простое, ему нужно было сложное, трудное. Не всегда у него получалось, но он считал важным для себя ставить высокую планку", - поделилась она.

Потеря для отечественного и мирового киноведения

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Разлогова человеком блестящего ума и образования, который в советское время объяснял руководству страны, почему важно изучать и показывать мировое кино. "Потом он всю жизнь объяснял, почему кинематограф - это важно, почему его нужно не только финансировать, но понимать и чувствовать. <...> Он прожил такую жизнь, в которой он делал то, что ему нравится, жил так, как ему хотелось жить. В этом смысле он был счастливым человеком", - сказал Швыдкой.

Глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Максимченко подчеркнула, что Разлогов сделал для развития и сохранения отечественного кинонаследия гораздо больше, чем целые культурные институции, а также воспитал поколение киноведов, кинематографистов и просто людей, влюбленных в кино. "Многие люди, которые не учились у него непосредственно, все равно называют его своим мастером, и он все равно останется с нами и всегда будет в памяти", - поделилась она.

Режиссер документального кино, директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник, который долгие годы работал над смотром вместе с Разлоговым, сказал, что он не просто преподавал историю кино, но и сам был историей кино.

По словам декана сценарно-киноведческого факультета ВГИК Вячеслава Марусенкова, уход Разлогова стал потерей не только для отечественного, но и для мирового киноведения. "Он смог наше киноведение интегрировать в мировой процесс", - пояснил он.

Разлогов также был директором Российского института культурологии (1989-2013), создателем и ведущим программы "Культ кино" на телеканале "Культура". Разлогов написал почти два десятка книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.