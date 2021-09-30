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Пандемия COVID-19

Онищенко: кампанию по вакцинации от коронавируса необходимо завершить до декабря

В стране привиты только 41% жителей, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Кампания по вакцинации от коронавируса должна завершиться в России до декабря, в настоящее время привиты только 41% жителей страны, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко на заседании Совета ректоров вузов Юга России, которое проходит в четверг в Севастополе.

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"Нам надо завершить кампанию по коронавирусу. У нас только 41% привитого населения двумя аппликациями от коронавируса. <…> Эту тему нам нужно закрыть до декабря месяца", - сказал Онищенко.

Он добавил, что также идет вакцинация от гриппа, из 70 млн человек, которым необходимо поставить прививки, процедуру прошли 13 млн.

Депутат призвал ректоров приложить усилия к тому, чтобы увеличить темпы вакцинации. "Эти две кампании вакцинации от гриппа и коронавируса мы должны успешно завершить. Все есть: бесплатная вакцина, эффективная вакцина и там, и там. Нужно организовать работу", - отметил он.

Теги
Онищенко, Геннадий ГригорьевичРоссияПандемия COVID-19
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