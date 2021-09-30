В Совете Федерации проработают вопрос учреждения почетного звания "хранитель традиций"

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Сенаторы проработают вопрос об учреждении в России почетного звания "хранитель традиций", предусматривающего ряд социальных льгот. Об этом сказала в четверг глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

В проекте итогового документа VIII Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" содержится рекомендация для Министерства культуры РФ "инициировать учреждение почетного звания "хранитель традиций" и приравнять его к званию "ветеран труда" с предоставлением всех предусмотренных льгот".

"Такие предложения нам поступили еще до начала форума, они были подтверждены в ходе его работы. Мы как профильный комитет поддерживаем такое начинание, но не в ключе приравнять [звания], а по аналогии", - сказала Гумерова на пресс-конференции по итогам форума, который прошел в Ярославле.

По ее словам, надо предоставить в рамках этой инициативы ряд социальных льгот, "чтобы это было не только почетно, но и выгодно с определенной точки зрения". "Ведь носители традиций и хранители наследия - это конкретные люди, такое высокое звание, на наш взгляд, в таком важном направлении будет востребовано. Мы будем эту тему отрабатывать", - отметила сенатор.

В свою очередь вице-спикер СФ Константин Косачев обратил внимание, что пока это лишь идея, которая понравилась сенаторам. "Понятно, что за идеей следует много вопросов, которые требуют дополнительной проработки, - юридический статус, набор последствий, которые из этого вытекают, цена вопроса. Это тема, которую мы будем обсуждать и в рамках наших парламентских дискуссий, и в дальнейшем с федеральными органами исполнительной власти", - сказал он. "Но как идея она нам кажется привлекательной. Мы за нее, что называется, взялись", - добавил сенатор.

Ранее в четверг Гумерова сообщила, что законопроект, направленный на защиту нематериального культурного наследия, может быть внесен в Госдуму до конца года. Ранее о необходимости разработки таких поправок в федеральное законодательство заявила председатель СФ Валентина Матвиенко, отметив, что нематериальное культурное наследие нуждается не только в популяризации, но и в господдержке.