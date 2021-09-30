В Адыгее нарушителям пожарной безопасности в лесах выписали свыше 600 тыс. рублей штрафов

МАЙКОП, 30 сентября. /ТАСС/. Свыше 600 тыс. рублей штрафов выписали с начала года инспекторы в Адыгее нарушителям противопожарной безопасности в лесах. Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова по итогам заседания республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

"За нарушения правил пожарной безопасности лесными инспекторами наложено штрафов на общую сумму около 600 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе, отметив, что в текущем году лесных пожаров на территории республики не зарегистрировано.

В пресс-службе напомнили, что на охрану лесов от пожаров в текущем году было направлено свыше 14 млн рублей, дополнительно 3 млн рублей выделено из резервного фонда правительства РФ. "В рамках регионального проекта "Сохранение лесов" продолжается закупка лесопожарной техники и оборудования по охране лесов от пожаров, обеспеченность ею на сегодняшний день составляет 87%", - отметили в пресс-службе.

В сообщении также процитировали премьер-министра республиканского кабмина Геннадия Митрофанова, который подчеркнул важность усиления мер административного воздействия к лицам, виновным в возникновении пожаров. "Необходимо провести тщательный анализ работы органов местного самоуправления по профилактике пожаров, развитию и стимулированию добровольных пожарных формирований, в преддверии отопительного сезона эта деятельность должна выйти на качественно новый уровень", - сказал Митрофанов, слова которого приводит пресс-служба.

В этой связи глава правительства региона также указал на необходимость создания пожарно-спасательного подразделения на туристических объектах Майкопского района и, в частности, развивающегося курорта Лагонаки. "Аналогичные планы должны быть сформированы относительно поселка городского типа Яблоновский Тахтамукайского района, где планируется строительство пожарного депо", - заключили в пресс-службе.