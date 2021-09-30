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В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых категорий граждан

Прививку должны поставить сотрудники сфер образования, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания и другие

ТАСС, 30 сентября. Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление об обязательной вакцинации государственных и муниципальных служащих, а также работников образования, здравоохранения, социальной сферы, транспорта и ряда других сфер деятельности. Об этом говорится в постановлении, размещенном в четверг на сайте управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

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"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: <...> в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси", - говорится в документе.

Также обязательно должны вакцинироваться от COVID-19 работники многофункциональных центров госуслуг, предприятий ЖКХ и энергетики, промышленных предприятий непрерывного цикла, финансовых и почтовых организаций, бытовых услуг, парикмахерских, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, бань, саун, театров, кинотеатров, концертных залов и так далее. Как уточняется в постановлении, руководители предприятий до 1 декабря должны организовать вакцинацию не менее 80% сотрудников.

Как уточняется в постановлении, со второй декады сентября в регионе отмечается рост заболеваемости ковидом во всех возрастных группах, в 27-29% всех случаев ковид протекает в форме внебольничных пневмоний, ежедневно регистрируется 52-64 случая смерти пациентов от ковида. По данным Бондарева, в настоящее время темпы иммунизации в регионе необоснованно замедлились, на 29 сентября одной прививкой вакцинировано менее 45% взрослого населения региона.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 53 030 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 46 164 человека, 1 662 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах.

Теги
РоссияЛипецкая областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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