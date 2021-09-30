Мурашко: темпы прохождения углубленной диспансеризации в России выросли на 35% за неделю

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Темпы прохождения углубленной диспансеризации, в том числе переболевшими COVID-19, в России за последнюю неделю выросли на 35%, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Параллельно мы ведем сегодня углубленную диспансеризацию. За последнюю неделю темпы диспансеризации выросли на 35%, и медицинские работники, несмотря на высокую загрузку, в том числе заботятся и о здоровье переболевших [COVID-19], потому что 6 месяцев после заболевания - это наиболее критичный период, когда можно профилактировать и избежать в том числе тяжелых осложнений", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Расширенная диспансеризация с целью выявления осложнений после перенесенного коронавируса и дальнейшего лечения, а также для пациентов с хроническими заболеваниями началась в регионах РФ с 1 июля. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, углубленную диспансеризацию пройдут 8,5 млн граждан.